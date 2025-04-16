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ABD neden kömüre dönüyor?

Faruk Çalışkan  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
ABD neden kömüre dönüyor?

Ankara

ABD Başkanı Trump’ın kömür kullanımını teşvik etmeye yönelik kararnamesi ne anlama geliyor? Enerji sektörü, ticaret ve iklim bu durumdan nasıl etkilenecek? Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener ile konuştuk.

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