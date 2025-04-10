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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı nereye varacak?

Tuba Memiş Çürük  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı nereye varacak?

Ankara

2 Nisan’dan bu yana ABD ile Çin arasında başlayan vergi restleşmesi artık tam anlamıyla bir ticaret savaşına dönüştü. Karşılıklı misillemelerle gümrük tarifeleri uçtu, tansiyon hızla yükseldi. Peki iki ülke arasındaki ticaret savaşı en çok kime zarar verecek? Mahreç Dünya’da bu hafta ABD-Çin ticaret savaşını Anadolu Ajansı Pekin Muhabiri Emre Aytekin ile konuştuk.

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