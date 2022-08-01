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ABD-Çin ilişkilerinde yine Tayvan sınavı

Ömer Faruk Çalışkan   | 01.08.2022
ABD-Çin ilişkilerinde yine Tayvan sınavı

Ankara
Rusya-Ukrayna savaşının ardından Çin’in Tayvan’daki tehditleri azaldı mı? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret edeceği söylentileri Çin’i neden kızdırıyor? Tayvan-Çin gerginliğinin tarihsel arka planı ne? Tüm bu konuları Anadolu Ajansı Pekin Muhabiri Emre Aytekin ile konuştuk.
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