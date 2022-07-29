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ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü

Vaşington Raporu, ABD’de yaşanan haftalık gelişmelerin nabzını tutuyor.

Sefa Şengül   | 29.07.2022
ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü

Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi 20-23 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı
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