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AB-Türkiye ilişkileri: Bir ileri, iki geri

Uluslararası yapılar son dönemde siyasi olarak çalkantılı bir dönemden geçiyor. Pek çok sorunun kriz haline geldiği günümüzde barışın tesisi ve ekonomik entegrasyon amaçlarıyla kurulan AB'nin kriz çözme becerisi de bu süreçte ciddi sınavdan geçiyor.

Sefa Şengül   | 26.03.2021
AB-Türkiye ilişkileri: Bir ileri, iki geri

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