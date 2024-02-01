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96. Oscar adayları arasında hangileri öne çıkıyor?

Ümmühan Atak  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
96. Oscar adayları arasında hangileri öne çıkıyor?

Ankara
ABD'de bu yıl 96’ncısı düzenlenecek Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. Yılın en çok konuşulan filmlerinden, Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer”, 13 adaylıkla listenin başında yer aldı. Detayları, Sinema Yazarı Kerem Akça ile konuştuk.

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