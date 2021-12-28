2021 yılı ABD'de böyle geçti

2021 yılı; 46. ABD Başkanı Joe Biden’in Kongre baskınıyla sonuçlanan olaylı seçimin ardından yemin ederek göreve başladığı, ABD’nin 20 yıllık Afganistan savaşıni bitirdiği, polis şiddeti ve siyahlara yönelik şiddette adaletin aranarak ilgili yargı süreçlerinin sürdüğü; kasırga, seller, yangın ve kuraklığın yaşandığı, ABD’ye Güney sınırdan göçün arttığı bir yıl oldu.
Kovid ölümleri artarken girilen 2021, aynı zamanda aşının onaylandığı, pek çok alanda olduğu gibi aşı ve maske zorunluluğuna karşı da kutuplaşma ve ayrışmanın sürdüğü bir yıl oldu.
ABD Kongresi ise Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin de kendi aralarında bölündüğü, Kovid yardım finansmanı dahil pek çok bütçenin tartışıldığı bir yıl geçirdi. Eski başkan Donald Trump ve çevresine karşı açılan soruşturmalar ise yıl boyu sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.