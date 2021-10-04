12. Uluslararası Dergi Günleri nasıl geçti?
Dünya Dergiler Birliği tarafından bu yıl merhum yazar Gültekin anısına düzenlenen "12. Uluslararası Dergi Günleri" gerçekleştirildi. Cins Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazar Kılıçarslan, fuarı ve Türkiye’deki okuryazarlık meselesini değerlendirdi.
Ankara
Dünya Dergiler Birliği tarafından bu yıl Merhum Yazar Asım Gültekin anısına düzenlenen "12. Uluslararası Dergi Günleri" İstanbul Sirkeci Garı'nda gerçekleştirildi.x
Cins Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazar İsmail Kılıçarslan, hem fuarı hem de Türkiye’deki okuryazarlık meselesini değerlendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.