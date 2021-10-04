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12. Uluslararası Dergi Günleri nasıl geçti?

Dünya Dergiler Birliği tarafından bu yıl merhum yazar Gültekin anısına düzenlenen "12. Uluslararası Dergi Günleri" gerçekleştirildi. Cins Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazar Kılıçarslan, fuarı ve Türkiye’deki okuryazarlık meselesini değerlendirdi.

Sefa Şengül   | 04.10.2021
12. Uluslararası Dergi Günleri nasıl geçti?

Ankara

Dünya Dergiler Birliği tarafından bu yıl Merhum Yazar Asım Gültekin anısına düzenlenen "12. Uluslararası Dergi Günleri" İstanbul Sirkeci Garı'nda gerçekleştirildi.x

Cins Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazar İsmail Kılıçarslan, hem fuarı hem de Türkiye’deki okuryazarlık meselesini değerlendirdi.

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