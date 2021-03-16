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100. yılında Moskova Antlaşması'nın düşündürdükleri

Üzerinden uzun yıllar geçse de değerini, önemini ve geçerliliğini kaybetmeyen, aksine her geçen gün önemi artan Moskova Antlaşması'nın 100. yılında bölgede yaşanan gelişmeler, bizlere bir kez daha bu antlaşmanın hayati önemini gösterdi.

Sefa Şengül   | 16.03.2021
100. yılında Moskova Antlaşması'nın düşündürdükleri

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