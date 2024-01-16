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“Tay 2: Ebabil Takımı” filminde hangi değerler işlendi?

Ümmühan Atak  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
“Tay 2: Ebabil Takımı” filminde hangi değerler işlendi?

Geçtiğimiz yıl beyazperdeye çıkan Tay filminin ikincisi 12 Ocak’ta sinemaseverlerle buluştu.“Tay 2: Ebabil Takımı”nda verilen mesajları, filmin senaristlerinden Ayşe Sevim ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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