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“marketfiyati.org.tr” nedir, nasıl çalışır?

Tuba Memiş  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
“marketfiyati.org.tr” nedir, nasıl çalışır?

Ankara

Market alışverişinde en uygun fiyatı bulmak artık çok kolay. “marketfiyati.org.tr”, zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatını anlık olarak karşılaştırma imkanı sunuyor. Peki, bu sistem nasıl işliyor? Tüketicilere ne gibi avantajlar sağlıyor? Anadolu Ajansı Muhabiri Ayşe Böcüoğlu Bodur ile konuştuk. 

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