“marketfiyati.org.tr” nedir, nasıl çalışır?
Ankara
Market alışverişinde en uygun fiyatı bulmak artık çok kolay. “marketfiyati.org.tr”, zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatını anlık olarak karşılaştırma imkanı sunuyor. Peki, bu sistem nasıl işliyor? Tüketicilere ne gibi avantajlar sağlıyor? Anadolu Ajansı Muhabiri Ayşe Böcüoğlu Bodur ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.