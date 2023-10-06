Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü (aşağıda) ve Ahlat ilçesinin kuzeybatısında yer alan Nazik Gölü (yukarıda) görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü (aşağıda sağda), Ahlat ilçesinin kuzeybatısında yer alan Nazik Gölü (solda) ve Süphan Dağı (arkada) görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Van Gölü görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Van Gölü'nün kuzeyinde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi, Van'ın Erciş ilçesi ve Ağrı'nın Patnos ilçesi sınırları arasında yer alan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Van Gölü görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Van Gölü görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Van Gölü görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Van Gölü görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Van Gölü görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )