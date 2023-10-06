Fotoğraf: Özkan Bilgin

Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van ve Bitlis şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikler havadan görüntülendi. Fotoğrafta, Van Gölü'nün kuzeyinde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi, Van'ın Erciş ilçesi ve Ağrı'nın Patnos ilçesi sınırları arasında yer alan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı görülüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )