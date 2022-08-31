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Trabzonspor Futbol Takımı, Süper Lig’in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
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Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu

Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu

31.08.2022

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )

Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu
Fotoğraf: Beata Zawrzel

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )

Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu
Fotoğraf: Beata Zawrzel

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )

Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu
Fotoğraf: Beata Zawrzel

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )

Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu
Fotoğraf: Beata Zawrzel

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )

Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu
Fotoğraf: Beata Zawrzel

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )

Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu
Fotoğraf: Beata Zawrzel

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )

Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu
Fotoğraf: Beata Zawrzel

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )

Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu
Fotoğraf: Beata Zawrzel

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )

Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu
Fotoğraf: Beata Zawrzel

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )

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