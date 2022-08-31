Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Ornontowice kentinde bulunan Budryk kömür madeni sıraya giren araçlar görüntülendi. ( Beata Zawrzel - Anadolu Ajansı )
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