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Fotoğraf
New York'ta dolunay

New York'ta dolunay

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta dolunay Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta dolunay Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta dolunay Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta dolunay Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta dolunay Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta dolunay Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta dolunay Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta dolunay Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta dolunay Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta dolunay Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün batımı ve dolunay Fotoğraf: Islam Doğru

ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

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