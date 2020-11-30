Fotoğraf: Islam Doğru

ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )