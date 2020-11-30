New York'ta dolunay
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
ABD'de Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle kışa hazırlık anlamında "Kunduz Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", New York ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Hudson Nehri üzerindeki George Washington Köprüsü çevresinde görüntülendi. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )