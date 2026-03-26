26.03.2026

Kolombiya’nın güneyindeki Leticia yakınlarında, Amazon yağmur ormanlarında yaşayan yerel halkın günlük yaşamı görüntülendi. Bölgeden geçen Amazon Nehri, Kolombiya, Brezilya ve Peru’nun kesiştiği üçlü sınır bölgesindeki topluluklar için temel ulaşım hattı olurken, çevresindeki yağmur ormanları gezegendeki tropikal ormanların yarısından fazlasını barındıran en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ekosistemlerden biri olarak öne çıkıyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )