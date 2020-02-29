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İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. Çocuklar Türkiye'den gönderilen yardımlarla biraz olsun mutlu oluyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. Çocuklar Türkiye'den gönderilen yardımlarla biraz olsun mutlu oluyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. Çocuklar Türkiye'den gönderilen yardımlarla biraz olsun mutlu oluyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. İç savaşta anne ve babasını kaybeden bazı çocuklar ise yakınlarının yanında hayatlarını sürdürüyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. Çocuklar Türkiye'den gönderilen yardımlarla biraz olsun mutlu oluyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İdlib'teki göç en fazla çocukları etkiliyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

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