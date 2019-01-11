“Yüzen bebekler bir adım önde”

Yüzme eğitiminin bebeklerin zeka, denge, koordinasyon ve algısal yeteneklerine katkı sağladığına ve gelişimini olumlu etkilediğine inanan anne babalar, iki aylıktan itibaren çocuklarını, bebekler için özel hazırlanan yüzme kurslarına yönlendiriyor. Belirli gün ve haftaların yanı sıra sosyal içerikli konulara vurgu yapmak amacıyla hazırlanan kostümlerle gerçekleştirilen yüzme dersleri, çocuklar açısından daha ilgi çekici hale getiriliyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

11.01.2019 Şebnem Coşkun

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