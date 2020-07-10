Fotoğraf: Arif Akdoğan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere’den (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında Güldere, makam odasında sergilediği ve Ukraynalı bir kadın tarafından yazılan notu da Akar'a gösterdi. Suriye'nin İdlib kentinde 28 Şubat’ta rejim güçlerinin düzenlediği ve 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından yaşlı bir Ukraynalı kadın tarafından Büyükelçilik binasının önüne bir karanfil eşliğinde bırakılan notta, "Allah Türk askerlerini korusun, Ukrayna sizinle..." ifadeleri yer aldı. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )