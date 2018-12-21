İranlı kadınlar el dokuma halısını yaşatma mücadelesi veriyor

İran'da yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin çalıştığı ve ABD yaptırımlarından en çok etkilenen üretim kalemlerinden biri olan el dokuma halısı, son günlerde artan makinleşmeye ve fabrikasyon halısına karşı ayakta durma mücadelesi veriyor. Kirman eyaletine bağlı kale genc ilçesindeki kadınlar, geleneksel dokuma tezgahlarının başında İran'ın el halısını makine halısına kaptırmamak için kadim sanatlarını icra ediyor. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )

21.12.2018 Fatemeh Bahrami

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