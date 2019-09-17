Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Türkiye'nin üç tarafındaki denizlere kıyısı olan kentlerin dışında Anadolu'nun ortasında bulunan şehirlerde yer alan göl ve akarsuların çevresindeki plajlar da görülmeye değer güzellikleriyle ilgi çekiyor. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz ile üç tarafı engin sularla çevrili Türkiye'nin sahilleri turistler tarafından tercih ediliyor. Sahil kentleri dışında Anadolu'nun ortasında yer alan "bozkır" şehirlerindeki göl ve akarsularda kendiliğinden oluşan kumsallar da görsel güzellikleriyle rağbet görüyor. Fotoğrafta Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada bulunan 184 metre derinliğinde, 6,8 kilometre eninde, 9,18 kilometre uzunluğundaki Salda Gölü görülüyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )