Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Alper Tüydeş, yaralı halde bulduğu flamingo ve yuvasından düşen baykuşa kendi apartman dairesinde gözü gibi bakıyor. Karacabey Belediyesi personeli olan ve aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı yapan Tüydeş, 8 Ocak'ta ilçede Çamlık olarak bilinen ormanlık alanda belediye ekiplerinin yuvasından düşmüş halde bulduğu "Kulaklı Orman Baykuşu" yavrusunu sahiplendi. Evinde baykuşu büyümesi için besleyen Tüydeş'in yolu bu kez 12 Ocak'ta kuş fotoğrafları çekmek için gittiği Karacabey Boğazı'da yer alan Yeniköy sahilinde yaralı bir flamingoyla kesişti. Boğazdaki dalgaların kıyıya vurduğu, bitkin düşmüş flamingoyu uzun uğraşlar sonucu yakalayan Tüydeş, bir veteriner yardımıyla tedavisini yaptırdı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

18.01.2019 Sergen Sezgin

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