Milli sporcu Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk ekibinin kıtadaki çalışmaları başladı. Türk bilim insanlarıyla kıtaya giden serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği beyaz kıtanın King George Adası’nda ilk dalışını gerçekleştirdi. Zodyak botla dalış noktasına gelen Ercümen, su sıcaklığının 0 derece olduğu bölgede dalışını yaptı. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

08.02.2019 Özge Elif Kızıl

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