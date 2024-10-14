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Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü

14.10.2024

Konya’nın Kulu ilçesinde yer alan Düden Gölü, aralarında flamingolar ve su kuşlarının da bulunduğu çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İçinde dokuz küçük adaya sahip olan göl, su kuşlarının üreme ve göç bölgesi olma özelliği ile biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine olanak sağlıyor. (Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı)

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Göçmen kuşların uğrak noktası Düden Gölü
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

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