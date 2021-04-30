Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 323 bin 144 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi. Vakaların en fazla görüldüğü kentlerden biri olan başkent Yeni Delhi'de, hastane ve yeni kurulan hastanelerin doluluk oranı arttı. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )