Fotoğraflarla dünya genelinde Kovid-19 salgını
Hindistan'da son 24 saatte 360 bin 960 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 293 kişi hayatını kaybetti. Başkent Delhi'de toplu krematoryumda cenaze işlemleri devam ederken koruyucu kıyafetler giyen görevliler, Kovid-19 nedeniyle ölen kurbanları Hindu geleneklerine göre yakma işlemleri için hazırlıyor. Ölenlerin yakınları, krematoryuma gelerek hazır bulundu. ( Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da son 24 saatte 360 bin 960 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 293 kişi hayatını kaybetti. Başkent Delhi'de toplu krematoryumda cenaze işlemleri devam ederken koruyucu kıyafetler giyen görevliler, Kovid-19 nedeniyle ölen kurbanları Hindu geleneklerine göre yakma işlemleri için hazırlıyor. Ölenlerin yakınları, krematoryuma gelerek hazır bulundu. ( Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da son 24 saatte 360 bin 960 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 293 kişi hayatını kaybetti. Başkent Delhi'de toplu krematoryumda cenaze işlemleri devam ederken koruyucu kıyafetler giyen görevliler, Kovid-19 nedeniyle ölen kurbanları Hindu geleneklerine göre yakma işlemleri için hazırlıyor. Ölenlerin yakınları, krematoryuma gelerek hazır bulundu. ( Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da son 24 saatte 360 bin 960 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 293 kişi hayatını kaybetti. Başkent Delhi'de toplu krematoryumda cenaze işlemleri devam ederken koruyucu kıyafetler giyen görevliler, Kovid-19 nedeniyle ölen kurbanları Hindu geleneklerine göre yakma işlemleri için hazırlıyor. Ölenlerin yakınları, krematoryuma gelerek hazır bulundu. ( Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da vaka sayısı 18 milyon 376 bini geçerken, 204 bin 832 kişi hayatını kaybetti. Başkent Yeni Delhi'de toplu krematoryumda cenaze işlemleri devam ederken koruyucu kıyafetler giyen görevliler, Kovid-19 nedeniyle ölen kurbanları Hindu geleneklerine göre yakma işlemleri için hazırlıyor. Ölenlerin yakınları, krematoryuma gelerek hazır bulundu. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 323 bin 144 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi. Vakaların en fazla görüldüğü kentlerden biri olan başkent Yeni Delhi'de, hastane ve yeni kurulan hastanelerin doluluk oranı arttı. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken ölenlerin sayısı 208 bin 330'a ulaştı. Yeni Delhi'de bir cami Kovid-19 tedavi merkezine dönüştürüldü. ( Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken ölenlerin sayısı 208 bin 330'a ulaştı. Ghaziabad kentinde vatandaşlar bölgeye gönderilen oksijen tüpleriyle nefes almaya çalışıyor. ( Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana sahilinde sivil toplum kuruluşu Rio de Paz üyeleri koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden 400 binden fazla Brezilyalı'nın anısına gösteri yaptı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana sahilinde sivil toplum kuruluşu Rio de Paz üyeleri koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden 400 binden fazla Brezilyalı'nın anısına gösteri yaptı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana sahilinde sivil toplum kuruluşu Rio de Paz üyeleri koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden 400 binden fazla Brezilyalı'nın anısına gösteri yaptı. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 112 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 820 bin 823’e yükseldi. Karaçi kentinde koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında camiler dezenfekte edildi. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 112 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 820 bin 823’e yükseldi. Karaçi kentinde koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kurulan Kovid-19 test merkezine gelen vatandaşlara, koruyucu kıyafet ve ekipman giyen sağlık ekipleri tarafından test yapıldı. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 112 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 820 bin 823’e yükseldi. Karaçi kentinde koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kurulan Kovid-19 test merkezine gelen vatandaşlara, koruyucu kıyafet ve ekipman giyen sağlık ekipleri tarafından test yapıldı. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nde, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Şifa Hastanesinde görevli kadın doğum uzmanı Filistinli Doktor Semire Hals (59), kılınan cenaze namazının ardından sağlık ekipleri tarafından Gazze kentinin doğusundaki Şehitler mezarlığında toprağa verildi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nde, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Şifa Hastanesinde görevli kadın doğum uzmanı Filistinli Doktor Semire Hals (59), kılınan cenaze namazının ardından sağlık ekipleri tarafından Gazze kentinin doğusundaki Şehitler mezarlığında toprağa verildi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken ölenlerin sayısı 208 bin 330'a ulaştı. Ghaziabad kentinde vatandaşlar bölgeye gönderilen oksijen tüpleriyle nefes almaya çalışıyor. ( Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )
Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 607 artarak 569 bin 65’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 51 artışla 9 bin 990’a yükseldi. Başkent Tokyo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında tren seferleri azaltıldı. Japonya Başbakanı Suga Yoşihide 23 Nisan'da, salgınla mücadele kapsamında başkent Tokyo dahil 4 bölgede olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı. Vatandaşların, toplu alanlarda maske taktığı görüldü. ( David Mareuil - Anadolu Ajansı )
Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 607 artarak 569 bin 65’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 51 artışla 9 bin 990’a yükseldi. Başkent Tokyo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında tren seferleri azaltıldı. Japonya Başbakanı Suga Yoşihide 23 Nisan'da, salgınla mücadele kapsamında başkent Tokyo dahil 4 bölgede olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı. Vatandaşların, toplu alanlarda maske taktığı görüldü. ( David Mareuil - Anadolu Ajansı )
Öne çıkanlar
En Yeniler
TİKA, El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin çevresinde yer alan tarihi evleri restore ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı