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Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri

16.10.2021

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Huber Köşkü'nde bir araya geldi. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Mustafa Kamacı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran 2021'de Brüksel'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. (Arşiv) ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Ocak 2020'de "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katıldı. (Arşiv) ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Metin Aktaş

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), 29 Haziran 2019'da G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. (Arşiv) ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül 2019'da New York'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. (Arşiv) ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Cem Öksüz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), 29 Eylül 2019'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi. (Arşiv) ( Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım 2018'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Orsay Müzesi'nde, düzenlenen yemekte Almanya Başbakanı Angela Merkel ile sohbet etti. (Arşiv) ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Kayhan Özer

Almanya’nın Hamburg kentinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı (solda), 7 Temmuz 2017'de Almanya Başbakanı Angela Merkel (sağda) karşılamıştı. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Kayhan Özer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), 2 Şubat 2017'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'i (solda) kabul etti. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Dursun Aydemir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Temmuz 2016'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Polanya'nın başkenti Varşova'da görüştü. (Arşiv) ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), 8 Şubat 2016'da Almanya Başbakanı Angela Merkel (solda) ile kabul etti. (Arşiv) ( Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Kasım 2015'te Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. (Arşiv) ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Kayhan Özer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PTT tarafından G20 Liderler Zirvesi anısına yaptırılan pullardan 16 Kasım 2015'te Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hediye etmişti. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Kayhan Özer

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat 2014'te Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de bir araya geldi.(Arşiv) ( Kayhan Özer- Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Muammer Tan

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Şubat 2013'te Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Başbakanlık Merkez Bina'da resmi törenle karşıladı. (Arşiv) ( Muammer Tan - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Kayhan Özer

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Eylül 2013'te Rusya’nın Petersburg kentinin Strelna kasabasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesine katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile sohbet etmişti. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Cüneyt Karadağ

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim 2012'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Almanya'da bir araya geldi. (Arşiv) ( Cüneyt Karadağ - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart 2010'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Türk-Alman İş Formu'na katıldı. (Arşiv)

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Kayhan Özer

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Kasım 2010'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile G20 Seul Zirvesi'nde sohbet etmişti. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Kayhan Özer

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2010'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Almanya Başbakanlık Binası'nda ziyaret etti. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Yasin Aras

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Temmuz 2008'de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Akdeniz İçin Birlik" zirvesinde görüştü. (Arşiv) ( Yasin Aras - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: RIZA OZEL

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan 2007'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Hannover 2007 Sanayi Fuarı'nın açılışına katıldı. (Arşiv) ( RIZA OZEL - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Kayhan Özer

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart 2010'da Almanya Başbakanı Angela Merkel Başbakanlık Merkez Bina'da bir araya geldi. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Hakan Göktepe

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2007'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Hannover Eyalet Binası'nda görüştü. (Arşiv) ( Hakan Göktepe - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Kayhan Özer

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mayıs 2006'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de bir araya geldi. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Kayhan Özer

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Almanya Başbakanı Angela Merkel (sağda) ile 5 Kasım 2006'da Başbakanlık Merkez Bina'da görüştü. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: ZEKERIYA ALBAYRAK

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Kasım 2005'te Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İspanya'da bir araya geldi. (Arşiv)

Dünden bugüne Erdoğan - Merkel görüşmeleri
Fotoğraf: Hakkı Akduman

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 09 Mart 2003'te Almanya Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel ile Almanya'da görüştü. (Arşiv) ( Hakkı Akduman - Anadolu Ajansı )

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