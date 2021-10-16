Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Huber Köşkü'nde bir araya geldi. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran 2021'de Brüksel'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. (Arşiv) ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Ocak 2020'de "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katıldı. (Arşiv) ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), 29 Haziran 2019'da G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. (Arşiv) ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül 2019'da New York'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. (Arşiv) ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), 29 Eylül 2019'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi. (Arşiv) ( Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım 2018'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Orsay Müzesi'nde, düzenlenen yemekte Almanya Başbakanı Angela Merkel ile sohbet etti. (Arşiv) ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )
Almanya’nın Hamburg kentinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı (solda), 7 Temmuz 2017'de Almanya Başbakanı Angela Merkel (sağda) karşılamıştı. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), 2 Şubat 2017'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'i (solda) kabul etti. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Temmuz 2016'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Polanya'nın başkenti Varşova'da görüştü. (Arşiv) ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), 8 Şubat 2016'da Almanya Başbakanı Angela Merkel (solda) ile kabul etti. (Arşiv) ( Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Kasım 2015'te Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. (Arşiv) ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PTT tarafından G20 Liderler Zirvesi anısına yaptırılan pullardan 16 Kasım 2015'te Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hediye etmişti. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat 2014'te Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de bir araya geldi.(Arşiv) ( Kayhan Özer- Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Şubat 2013'te Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Başbakanlık Merkez Bina'da resmi törenle karşıladı. (Arşiv) ( Muammer Tan - Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Eylül 2013'te Rusya’nın Petersburg kentinin Strelna kasabasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesine katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile sohbet etmişti. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim 2012'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Almanya'da bir araya geldi. (Arşiv) ( Cüneyt Karadağ - Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart 2010'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Türk-Alman İş Formu'na katıldı. (Arşiv)
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Kasım 2010'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile G20 Seul Zirvesi'nde sohbet etmişti. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2010'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Almanya Başbakanlık Binası'nda ziyaret etti. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Temmuz 2008'de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Akdeniz İçin Birlik" zirvesinde görüştü. (Arşiv) ( Yasin Aras - Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan 2007'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Hannover 2007 Sanayi Fuarı'nın açılışına katıldı. (Arşiv) ( RIZA OZEL - Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart 2010'da Almanya Başbakanı Angela Merkel Başbakanlık Merkez Bina'da bir araya geldi. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2007'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Hannover Eyalet Binası'nda görüştü. (Arşiv) ( Hakan Göktepe - Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mayıs 2006'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de bir araya geldi. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Almanya Başbakanı Angela Merkel (sağda) ile 5 Kasım 2006'da Başbakanlık Merkez Bina'da görüştü. (Arşiv) ( Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Kasım 2005'te Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İspanya'da bir araya geldi. (Arşiv)
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 09 Mart 2003'te Almanya Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel ile Almanya'da görüştü. (Arşiv) ( Hakkı Akduman - Anadolu Ajansı )