Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım 2018'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Orsay Müzesi'nde, düzenlenen yemekte Almanya Başbakanı Angela Merkel ile sohbet etti. (Arşiv) ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )