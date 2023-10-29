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Cumhuriyet'in 100. yılı Düzce'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Cumhuriyet'in 100. yılı Düzce'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

29.10.2023

Düzce'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. Kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen etkinlikte Düzce Belediyesi Bando ve Mehteran Takımı sahne aldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, bando ve mehteran takımının çaldığı marşlara eşlik etti. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Cumhuriyet'in 100. yılı Düzce'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
Fotoğraf: Ömer Ürer

Düzce'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. Kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 dilek balonu uçuruldu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Cumhuriyet'in 100. yılı Düzce'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
Fotoğraf: Ömer Ürer

Düzce'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. Kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 dilek balonu uçuruldu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla lazer gösterisi yapıldı
Fotoğraf: Cem Genco

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'nde mahalle sakinlerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında lazer gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla lazer gösterisi yapıldı
Fotoğraf: Cem Genco

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'nde mahalle sakinlerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında lazer gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla lazer gösterisi yapıldı
Fotoğraf: Cem Genco

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'nde mahalle sakinlerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında lazer gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla lazer gösterisi yapıldı
Fotoğraf: Cem Genco

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'nde mahalle sakinlerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında lazer gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla lazer gösterisi yapıldı
Fotoğraf: Cem Genco

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'nde mahalle sakinlerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında lazer gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla lazer gösterisi yapıldı
Fotoğraf: Cem Genco

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'nde mahalle sakinlerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında lazer gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Muş ve Bitlis "Fener Alayı Yürüyüşü" düzenlendi
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Muş'ta yüzlerce kişinin katılımıyla "Fener Alayı Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Muş Valiliği koordinasyonunda belediye önünde toplanan kent sakinleri, Türk Bayrağı ve meşalelerle İstasyon Caddesi'nden eski Valilik binası önüne kadar yürüdü. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

Muş ve Bitlis "Fener Alayı Yürüyüşü" düzenlendi
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Muş'ta yüzlerce kişinin katılımıyla "Fener Alayı Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Muş Valiliği koordinasyonunda belediye önünde toplanan kent sakinleri, Türk Bayrağı ve meşalelerle İstasyon Caddesi'nden eski Valilik binası önüne kadar yürüdü. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Fotoğraf: Erkut Kargın

Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. ( Erkut Kargın - Anadolu Ajansı )

Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Fotoğraf: Erkut Kargın

Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. ( Erkut Kargın - Anadolu Ajansı )

Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Fotoğraf: Erkut Kargın

Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. ( Erkut Kargın - Anadolu Ajansı )

Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Fotoğraf: Erkut Kargın

Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Protokol ve vatandaşlar dilek balonlarını gökyüzüne bıraktı. ( Erkut Kargın - Anadolu Ajansı )

Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Fotoğraf: Erkut Kargın

Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Kent merkezinden geçen Karaçomak Deresi'nden off-road araçları geçiş yaptı ( Erkut Kargın - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Fotoğraf: Cuma Sarı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Fotoğraf: Cuma Sarı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Fotoğraf: Cuma Sarı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Fotoğraf: Cuma Sarı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. ( Cuma Sarı - Anadolu Ajansı )

Gaziantep'te fener alayı düzenlendi
Fotoğraf: İrfan Aydoğdu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.Çarşı Cami önünde bir araya gelen grup, ellerinde dev Türk bayrakları, Atatürk'ün fotoğrafları ve meşalelerle Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü. ( İrfan Aydoğdu - Anadolu Ajansı )

Gaziantep'te fener alayı düzenlendi
Fotoğraf: İrfan Aydoğdu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.Çarşı Cami önünde bir araya gelen grup, ellerinde dev Türk bayrakları, Atatürk'ün fotoğrafları ve meşalelerle Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü. ( İrfan Aydoğdu - Anadolu Ajansı )

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
Fotoğraf: Halis Kalkan

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kutlamalar kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Meşaleler ve ellerinde bayraklarla bir araya gelen vatandaşlar Çaylı Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. ( Halis Kalkan - Anadolu Ajansı )

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
Fotoğraf: Halis Kalkan

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kutlamalar kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Meşaleler ve ellerinde bayraklarla bir araya gelen vatandaşlar Çaylı Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. ( Halis Kalkan - Anadolu Ajansı )

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
Fotoğraf: Halis Kalkan

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kutlamalar kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Meşaleler ve ellerinde bayraklarla bir araya gelen vatandaşlar Çaylı Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. ( Halis Kalkan - Anadolu Ajansı )

Erzincan'da vatandaşlar 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet" yürüyüşü yaptı
Fotoğraf: Kemal Özdemir

Erzincan'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirdi. ( Kemal Özdemir - Anadolu Ajansı )

Erzincan'da vatandaşlar 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet" yürüyüşü yaptı
Fotoğraf: Erzincan Valiliği

Erzincan'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirdi. ( Erzincan Valiliği - Anadolu Ajansı )

Erzincan'da vatandaşlar 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet" yürüyüşü yaptı
Fotoğraf: Erzincan Valiliği

Erzincan'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirdi. ( Erzincan Valiliği - Anadolu Ajansı )

Kula'da 100. yıl coşkusu
Fotoğraf: Kamil Altıparmak

Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Vatandaşlar Yunus Emre Kent Meydanında Kula Belediyesi Halk Oyunları ekibi öncülüğünde zeybek oynadı. ( Kamil Altıparmak - Anadolu Ajansı )

Kula'da 100. yıl coşkusu
Fotoğraf: Kamil Altıparmak

Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Vatandaşlar Yunus Emre Kent Meydanında Kula Belediyesi Halk Oyunları ekibi öncülüğünde zeybek oynadı. ( Kamil Altıparmak - Anadolu Ajansı )

Kula'da 100. yıl coşkusu
Fotoğraf: Kamil Altıparmak

Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Vatandaşlar Yunus Emre Kent Meydanında Kula Belediyesi Halk Oyunları ekibi öncülüğünde zeybek oynadı. ( Kamil Altıparmak - Anadolu Ajansı )

Trabzon'DA , Ordu ve Bayburt'ta "Fener Alayı" düzenlendi
Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu

Trabzon, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi. Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Gençler de yürüyüş esnasında ellerinde dev Türk bayrağını taşıdı. ( Hamza Önder Kuloğlu - Anadolu Ajansı )

Trabzon, Ordu ve Bayburt'ta "Fener Alayı" düzenlendi
Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu

Trabzon, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi. Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Gençler de yürüyüş esnasında ellerinde dev Türk bayrağını taşıdı. ( Hamza Önder Kuloğlu - Anadolu Ajansı )

Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı
Fotoğraf: Serkan Avci

Mersin'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle yürüdüğü etkinlikte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )

Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı
Fotoğraf: Serkan Avci

Mersin'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı. Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle yürüdüğü etkinlikte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )

Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı
Fotoğraf: Serkan Avci

Mersin'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle yürüdüğü etkinlikte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı. Yürüyüş yapılan güzergahta gökyüzündeki dolunay, objektiflere yansıdı. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )

Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı
Fotoğraf: Serkan Avci

Mersin'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı. Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle yürüdüğü etkinlikte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )

Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı
Fotoğraf: Serkan Avci

Mersin'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı. Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle yürüdüğü etkinlikte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )

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