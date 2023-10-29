Fotoğraf: Erkut Kargın

Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Protokol ve vatandaşlar dilek balonlarını gökyüzüne bıraktı. ( Erkut Kargın - Anadolu Ajansı )