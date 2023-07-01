Türkiye Büyük Millet Meclisince (TBMM) 1 Temmuz 1926'da kabul edilerek yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin denizlerdeki egemenliği tüm dünyaya ilan edildi. Bu kanunla, Türkiye'deki limanlar ve sahiller arasındaki yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin yalnızca Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılması sağlandı. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin bağımsızlığı ve denizlerindeki hükümranlık hakları açısından önem taşıyan bu tarih, yurt genelinde "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı. Bu kapsamda, hem gemi işletmeciliğini desteklemek hem de kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak amacıyla her yıl yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 1 Temmuz 2020'de Karaburun ilçesinde bir grup dalış eğitmeni denizde Türk bayrağı açtı. (Arşiv) ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
1 Temmuz 2021'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Bursa’nın Gemlik ilçesinde tören düzenlendi. Tören kapsamında Gemlik Körfezi açıklarında bekleyen gemiler, gösteri yaptı. Bazı balıkçı tekneleri de kıyı şeridinde selamlama geçişi gerçekleştirdi. (Arşiv) ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
1 Temmuz 2022'de Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında flyboard gösterisi gerçekleştirildi. (Arşiv) ( Bekir Bektaş - Anadolu Ajansı )
1 Temmuz 2022'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı. Gemlik Limanı'ndaki kutlamalarda, flyboard gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. (Arşiv) ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
1 Temmuz 2019'da İzmir’in Foça İlçesindeki Küçük Liman’da düzenlenen etkinliklerle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı kutlandı. Etkinlikler kapsamında yüzme yarışması düzenlendi. (Arşiv) ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
1 Temmuz 2019'da İzmir’in Foça İlçesindeki Küçük Liman’da düzenlenen etkinliklerle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı kutlandı. Etkinlikte, yağlı direkteki Türk bayrağını alma yarışması düzenlendi. (Arşiv) ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
2 Temmuz 2022'de İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı. (Arşiv) ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )
1 Temmuz 2020'de İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalış eğitmeni, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla denizde Türk bayrağı açtı. (Arşiv) ( Numan Erölmez - Anadolu Ajansı )
1 Temmuz 2022'de Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla flyboard gösterisi yapıldı. (Arşiv) ( Sıtkı Yıldız - Anadolu Ajansı )
1 Temmuz 2020'de Karaburun ilçesinde bir grup dalış eğitmeni denizde Türk bayrağı açtı. (Arşiv) ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
1 Temmuz 2021'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tarafından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yılı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. Etkinlikte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığına ait gemi ve botlar gösteri yaptı. (Arşiv) ( Yasin Aras - Anadolu Ajansı )
1 Temmuz 2008'de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorklar, Denizclik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nda gösteri yaptı. (Arşiv) ( Mehmet Bayer - Anadolu Ajansı )
1 Temmuz 2007'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 81. yılı dolayısıyla Atatürk ve silah arkadaşları ile deniz şehitleri anısına İzmir Körfezi'ne çelenk bırakıldı. (Arşiv) ( Mehmet Özdoğru - Anadolu Ajansı )
1 Temmuz 2012'de Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Program kapsamında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorklar ve hızlı tahlisiye botu Çanakkale Boğazı'nda gösteri yaptı. (Arşiv) ( Mehmet Bayer - Anadolu Ajansı )