01.07.2023

Türkiye Büyük Millet Meclisince (TBMM) 1 Temmuz 1926'da kabul edilerek yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin denizlerdeki egemenliği tüm dünyaya ilan edildi. Bu kanunla, Türkiye'deki limanlar ve sahiller arasındaki yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin yalnızca Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılması sağlandı. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin bağımsızlığı ve denizlerindeki hükümranlık hakları açısından önem taşıyan bu tarih, yurt genelinde "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı. Bu kapsamda, hem gemi işletmeciliğini desteklemek hem de kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak amacıyla her yıl yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 1 Temmuz 2020'de Karaburun ilçesinde bir grup dalış eğitmeni denizde Türk bayrağı açtı. (Arşiv) ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )