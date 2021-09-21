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TEKNOFEST İstanbul başladı
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TEKNOFEST İstanbul başladı

TEKNOFEST İstanbul başladı

21.09.2021

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

TEKNOFEST İstanbul başladı
Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

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