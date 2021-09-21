Fotoğraf: Onur Çoban

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )