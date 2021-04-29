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Ersin Tatar ve Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu yeni bina açılış törenine katılıyor
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Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı

Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı

Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. Otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşandı. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Lokman Akkaya

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu İkitelli Kavşağı Edirne yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Lokman Akkaya - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Lokman Akkaya

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu İkitelli Kavşağı Edirne yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Lokman Akkaya - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Lokman Akkaya

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu İkitelli Kavşağı Edirne yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Lokman Akkaya - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Lokman Akkaya

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu İkitelli Kavşağı Edirne yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Lokman Akkaya - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Lokman Akkaya

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu İkitelli Kavşağı Edirne yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Lokman Akkaya - Anadolu Ajansı )

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk sürüyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi dün başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor. ( Muhammet Fatih Gökmen - Anadolu Ajansı )

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk sürüyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi dün başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor. ( Muhammet Fatih Gökmen - Anadolu Ajansı )

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk sürüyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi dün başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor. ( Muhammet Fatih Gökmen - Anadolu Ajansı )

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk sürüyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi dün başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor. ( Muhammet Fatih Gökmen - Anadolu Ajansı )

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de "tam kapanma" öncesi yoğunluk sürüyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi dün başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor. Ekipler, araç ve sürücüler üzerinde de denetimlerini sürdürüyor. ( Muhammet Fatih Gökmen - Anadolu Ajansı )

Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )

Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )

Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. Zaman zaman yoğun nedeniyle trafik durma noktasına geldiği bölgede karayolları ekipler, trafiği Bolu Dağı Tüneli girişinde kesiyor. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )

Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Şükrü Gündüz

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu Kurtköy mevkisi Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Şükrü Gündüz - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Şükrü Gündüz

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu Kurtköy mevkisi Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Şükrü Gündüz - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Şükrü Gündüz

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu Kurtköy mevkisi Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Şükrü Gündüz - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Şükrü Gündüz

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu Kurtköy mevkisi Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Şükrü Gündüz - Anadolu Ajansı )

Karadeniz sahil yolunda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: İlyas Gün

Karadeniz sahil yolunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. Doğu Karadeniz'in giriş kapısı olan Samsun'un kent girişinde yoğunluk yaşanırken çıkışında ise sakinlik yaşanıyor. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

Karadeniz sahil yolunda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: İlyas Gün

Karadeniz sahil yolunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. Doğu Karadeniz'in giriş kapısı olan Samsun'un kent girişinde yoğunluk yaşanırken çıkışında ise sakinlik yaşanıyor. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

Karadeniz sahil yolunda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: İlyas Gün

Karadeniz sahil yolunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. Doğu Karadeniz'in giriş kapısı olan Samsun'un kent girişinde yoğunluk yaşanırken çıkışında ise sakinlik yaşanıyor. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

Karadeniz sahil yolunda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: İlyas Gün

Karadeniz sahil yolunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. Doğu Karadeniz'in giriş kapısı olan Samsun'un kent girişinde yoğunluk yaşanırken çıkışında ise sakinlik yaşanıyor. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: İbrahim Aktaş

Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. Otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşandı. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )

Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: İbrahim Aktaş

Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. Otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşandı. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )

Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: İbrahim Aktaş

Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. Otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşandı. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Abdulmennan Mahdum

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Abdulmennan Mahdum - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Abdulmennan Mahdum

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Abdulmennan Mahdum - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

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