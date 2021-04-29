Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi dün başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor. Ekipler, araç ve sürücüler üzerinde de denetimlerini sürdürüyor. ( Muhammet Fatih Gökmen - Anadolu Ajansı )