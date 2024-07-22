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Spor, Paris 2024

Milli sporcular, olimpiyatlara törenle uğurlanacak

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular yarın İstanbul'dan törenle uğurlanacak.

Hüseyin Doğru  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Milli sporcular, olimpiyatlara törenle uğurlanacak

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara katılacak Türk kafilesi için yarın İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda uğurlama töreni düzenlenecek.

Saat 12.00'de başlayacak Team Türkiye Uğurlama Töreni'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporculara hitap edecek.

Team Türkiye aile fotoğrafı çekiminin ardından olimpik kafile,Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Paris'e gidecek.

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