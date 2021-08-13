Önlemi hayat kurtaran afet: Deprem
İstanbul'da 7,5'lik depremde 491 bin binanın hasar alması bekleniyor
İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492'si çok ağır olmak üzere 491 bin binanın hasar alması bekleniyor.
Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 9 saatlik çabanın sonrasında enkazdan çıkarılan Yalçın ve Yasemin Töre çifti, yığınların altında yaşamını yitiren 5 yaşındaki oğullarının acısını halen hissediyor.
Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, 17 Ağustos'un acılarını anlattı
Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, 17 Ağustos 1999'da Marmara Bölgesi'nde büyük yıkıma yol açan deprem ve sonrasında büyük acılar yaşadıklarını söyledi.
İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında hangi ilçede kaç bina yenilendi
Fay hatlarına yakınlığı nedeniyle deprem riski yüksek olan İstanbul'da, belediyelerin gündeminden 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından kentsel dönüşüm hiç çıkmadı.
İzmir Depremi'nden sonra kentteki AFAD gönüllü sayısı 26 bini aştı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sistemine kayıtlı gönüllü sayısı 8 binden 26 bin 732'ye yükseldi.
Doğudaki fay hareketliliği Erzurum Deprem Araştırma Merkezi'nde anlık takip ediliyor
Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde 16 deprem istasyonuyla fay hareketliliklerini anlık takip ediyor.