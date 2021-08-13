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Önlemi hayat kurtaran afet: Deprem

İstanbul'da 7,5'lik depremde 491 bin binanın hasar alması bekleniyor

İstanbul'da 7,5'lik depremde 491 bin binanın hasar alması bekleniyor

İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492'si çok ağır olmak üzere 491 bin binanın hasar alması bekleniyor.

İstanbul'da 7,5'lik depremde 491 bin binanın hasar alması bekleniyor

İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492'si çok ağır olmak üzere 491 bin binanın hasar alması bekleniyor.

'Asrın felaketi'nin üzerinden 22 yıl geçti

'Asrın felaketi'nin üzerinden 22 yıl geçti

'Asrın felaketi'nin üzerinden 22 yıl geçti
Eşini ve bir evladını depremde kaybetti, enkazdan birlikte kurtulduğu oğluyla hayata tutundu

Eşini ve bir evladını depremde kaybetti, enkazdan birlikte kurtulduğu oğluyla hayata tutundu

Eşini ve bir evladını depremde kaybetti, enkazdan birlikte kurtulduğu oğluyla hayata tutundu
Manisalı depremzedeler için yapılan konutlar tamamlandı

Manisalı depremzedeler için yapılan konutlar tamamlandı
Uzun zamandır deprem olmayan bazı faylarda deprem bekleniyor

Uzun zamandır deprem olmayan bazı faylarda deprem bekleniyor
Enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeler yitirdiği yakınlarının acısını yüreklerinde taşıyor

Enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeler yitirdiği yakınlarının acısını yüreklerinde taşıyor
Yıkıcı 3 deprem geçirdi, ömrünü afet bilincine adadı

Yıkıcı 3 deprem geçirdi, ömrünü afet bilincine adadı
Gündem.
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Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar
14.08.2021

Sünnetinden iki gün sonra depremde kaybettikleri çocuklarının acısını yaşıyorlar

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 9 saatlik çabanın sonrasında enkazdan çıkarılan Yalçın ve Yasemin Töre çifti, yığınların altında yaşamını yitiren 5 yaşındaki oğullarının acısını halen hissediyor.

Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, 17 Ağustos'un acılarını anlattı
14.08.2021

Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, 17 Ağustos'un acılarını anlattı

Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, 17 Ağustos 1999'da Marmara Bölgesi'nde büyük yıkıma yol açan deprem ve sonrasında büyük acılar yaşadıklarını söyledi.

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında hangi ilçede kaç bina yenilendi
14.08.2021

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında hangi ilçede kaç bina yenilendi

Fay hatlarına yakınlığı nedeniyle deprem riski yüksek olan İstanbul'da, belediyelerin gündeminden 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından kentsel dönüşüm hiç çıkmadı.

İzmir Depremi'nden sonra kentteki AFAD gönüllü sayısı 26 bini aştı
14.08.2021

İzmir Depremi'nden sonra kentteki AFAD gönüllü sayısı 26 bini aştı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sistemine kayıtlı gönüllü sayısı 8 binden 26 bin 732'ye yükseldi.

Doğudaki fay hareketliliği Erzurum Deprem Araştırma Merkezi'nde anlık takip ediliyor
13.08.2021

Doğudaki fay hareketliliği Erzurum Deprem Araştırma Merkezi'nde anlık takip ediliyor

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde 16 deprem istasyonuyla fay hareketliliklerini anlık takip ediyor.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde bir haftada 7,3 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti
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