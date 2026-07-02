DOSYA: NBA All-Star 2025

Anadolu Ajansının (AA) Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star ile ilgili hazırladığı dosya haberde, organizasyonda yer alacak basketbolcuların bu sezon ortaya koyduğu performanslar ve organizasyonun programı ele alındı.

NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek.

NBA yorumcuları ve takım genel menajerleri Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith, 24 oyuncudan oluşan havuzdan sekizer oyuncu seçti ve üç All-Star takımı oluşturdu.

Organizasyonda mücadele edecek 4. ekip olan Candace Takımı için ise NBA 2025 All-Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında 15 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç karşılaşmalık organizasyonda, 10'u çaylak, 11'i ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu mücadele edecek. "Yükselen Yıldızlar" etkinliğinde şampiyon olan takım, NBA All-Star karşılaşmasına katılmaya hak kazanacak ve Candace Takımı'nda yer alacak.

Alperen Şengün, NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu olacak

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün en büyük iki adayı Nikola Jokic ve Shai Gilgeous-Alexander'ın da yer aldığı Chuck Takımı'nda sahaya çıkacak.

Milli basketbolcu, 2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncu olacak.

Organizasyonda sahne alacak basketbolcuların bu sezon ortaya koyduğu performanslar dikkati çekiyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonunda sahne alacak oyuncuların sezon performansları dikkati çekiyor.

LeBron James, James Harden, Nikola Jokic, Kevin Durant gibi All-Star oyuncuları, bu sezon da yeni rekorlara imza attı.