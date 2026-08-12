Ana içeriğe atla
PODCAST
TÜMÜNÜ GÖR
Kültür Merkezi
Kültür Merkezi
Türkçe’yi konuşurken kaybolan hassasiyetler neler?
Analiz ve görüşler
Analiz ve görüşler
Mekke Ortak Savunma Anlaşması: Stratejik tamamlayıcılık ve bölgesel entegrasyon
Bir bakışta
Bir bakışta
Futbolseverleri nasıl bir Süper Lig yeni sezonu bekliyor?
Analiz ve görüşler
Analiz ve görüşler
Gazze'de soykırım hala devam ediyor
Analiz ve görüşler
Analiz ve görüşler
İsrail’in GKRY'deki sessiz işgalinin arka planı: Ne amaçlıyor?
Bir bakışta
Bir bakışta
ABD-İran müzakereleri nasıl ilerliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti nasıl bir önem taşıyor?
Analiz ve görüşler
Analiz ve görüşler
Sebte’deki göç hareketliliği: Fas-İspanya ilişkileri, Batı Sahra ve bölgesel dengeler
Bir bakışta
Bir bakışta
Yapay zeka geleneksel gazetecilik düzenini nasıl etkiliyor?
Analiz ve görüşler
Analiz ve görüşler
ABD/İsrail-İran Savaşı'na doktrinel bir yaklaşım
EN SON
Tümü
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe: "Petrol tesislerine saldırılar karşılıksız kalmayacak"
Yemen'deki Husiler, Marib ve Muha kentlerindeki askeri noktaları vurduğunu iddia etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Zengezur Koridoru'nu değerlendirdi
TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş maçları tamamlandı
İsrail basını: CENTCOM Komutanı Cooper, Gazze'de ateşkes için 15 maddelik plana bağlı olduklarını belirtti
Türkiye, Kolombiya'nın "işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan" kararını kınadı
Tümünü Gör
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
ANALİZ
Bahreyn'de hava saldırıları nedeniyle sirenler çaldı
Mekke Anlaşması
ABD/İsrail-İran Savaşı
İsrail’in Gazze saldırıları
EDITION
Türkçe
English
BHSC
Pусский
Français
العربية
Kurdî
کوردی
Shqip
فارسی
македонски
Bahasa Indonesia
Español
CANLI AKIŞLAR
İran, Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenlediğini açıkladı
Trump'tan İran'a Ürdün'deki saldırılara karşılık olarak "çok sert vuracağız" mesajı
İran: Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan 4 gemi uyarı ateşi ile durduruldu
ABD, İran'a yönelik son saldırılarında ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldı
İran basını: ABD ordusu, Sistan-Beluçistan'a bağlı Kunarek ilçesine saldırı düzenledi
İran basını: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi
Trump, İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi
İran devlet televizyonu: ABD ordusu, İran’ın Merkezi eyaletinde bir sanayi birimine saldırı düzenledi
İran'a saldırılarını sürdüren ABD'ye ait 14 yakıt ikmal uçağı son 24 saatte İsrail'e ulaştı
ABD ordusu, Ürdün’deki askeri üsse İran saldırısı sonrası 2 askerinin öldüğünü duyurdu