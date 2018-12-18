Mete Gazoz 'Yemin'i seçti

Dünya ve Avrupa rekortmeni milli okçu Mete Gazoz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde favori fotoğraflarını oyladı.

Fotoğraf: AA/Emrah Oktay

İSTANBUL

Dünya ve Avrupa rekortmeni milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Mete, haber, yaşam ve spor kategorisinde birer fotoğrafa oy kullandı.

Genç okçu, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Türk bayrağı eşliğinde yemin etmesini gösteren "Yemin" fotoğrafını seçti.

Mete Gazoz, yaşam kategorisinde seçimini İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Milli sporcunun spor kategorisindeki tercihi ise Abdülhamid Hoşbaş'ın mili atlet Ramil Guliyev'in Avrupa şampiyonluğunu kazandığı anı gösteren "Ramil altına koştu" adlı fotoğraf oldu.

Muhabir: Emrah Oktay