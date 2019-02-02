Istanbul Photo Awards başvuruları sona erdi

Anadolu Ajansı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışmasına, 100'den fazla ülkeden 15 bine yakın fotoğrafla başvuru yapıldı.

İSTANBUL

Anadolu Ajansı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2019"un başvuruları sona erdi.

Üç ay boyunca resmi web sitesi üzerinden başvuru yapan profesyonel fotoğrafçılar, yarışmaya 2018 yılı içerisinde çektikleri haber ve spor fotoğraflarını gönderdi.

Başvuru sisteminin 31 Ocak gecesi kapandığı yarışmaya, 100'den fazla ülkeden 15 bine yakın fotoğrafla başvuru yapıldı.

Organizasyon ekibi, yarışmaya ödüllü birçok fotoğrafçının başvurduğunu ve önemli medya kuruluşları ve fotoğraf ajanslarının yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar arasında, yılın en önemli olayları yer aldı.

Birinciye 8 bin dolar ödül

Tekil haber kategorisinin birincisine "Yılın Fotoğrafı" ödülü verilecek ve fotoğrafı çeken muhabir 8 bin dolar para ödülü kazanacak.

Her kategoride birincilere 5'er bin, ikincilere 3'er bin, üçüncülere ise bin 500'er dolar ödül verilecek.

Fotoğrafçılık alanında tanınan uluslararası isimlerden oluşan jüri, 20-21 Nisan'da Türkiye'de toplanarak, ödül alacak fotoğrafları belirleyecek. Kazanlar ise 25 Nisan'da açıklanacak.

Yarışmanın sonuçları da, aynı ayın sonunda ilan edilecek.

Jüride, Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, foto muhabiri ve yazar Deborah Copaken, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer alıyor.

Muhabir: Ahmet Esad Şani