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Kültür Sanat, Kurumsal Haberler

'Istanbul Photo Awards 2021' başvuruları başladı

Profesyonel fotoğrafçılar, AA'nın bu yıl 7. kez düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışmasına, 2020 yılında dünya gündemini belirleyen olaylardan fotoğraflarıyla katılabilecek.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 18.12.2020
'Istanbul Photo Awards 2021' başvuruları başladı

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl yedinci kez düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2021"e başvurular başladı.

Yüzyıllık habercilik tarihi boyunca dünyaya duyurduğu haberlerde sayısız foto muhabiri ile çalışan AA, bu süreçte edindiği tecrübelerle foto muhabirlerinin mesleki özverilerini ödüllendirmeyi desteklemek amacıyla Istanbul Photo Awards projesini gerçekleştiriyor.

Her yıl 100'den fazla ülkeden başvuru alan yarışma, basın kuruluşlarının yanı sıra önemli sayıda serbest haberciden de ilgi görüyor.

Yılın en önemli haber fotoğraflarını belirleyen yarışmaya, profesyonel fotoğrafçılar, 2020 yılında dünya gündemini belirleyen olaylardan fotoğraflarıyla katılabilecek.

Kısa süre içerisinde basın fotoğrafçılığı alanında dünyadaki en önemli yarışmalar arasına giren Istanbul Photo Awards'a katılıcımlar, "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" olmak üzere altı kategoride başvuru yapabilecek.

Yarışmanın kazananları her yıl olduğu gibi fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından belirlenecek. Teknik yeterlilik, perspektif, hareket, duygu gibi birçok farklı açıdan değerlendirilecek fotoğraflar için başvuru şartlarına yarışmanın web sitesinden ulaşılabilecek.

Yarışmanın büyük ödülü "Yılın Fotoğrafı" tekil haber kategorisinde birinci olan fotoğrafa verilecek ve fotoğrafı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak.

Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine 1500, üçüncülerine ise biner dolar ödül takdim edilecek. "Seri Günlük Yaşam" ve "Seri Portre" kategorilerinde ise sadece birincilik ödülü verilecek.

Yarışmanın son başvuru tarihi ise 18 Mart 2021 olarak belirlendi. Başvurular "http://istanbulphotoawards.com" adresinden yapılabilecek.

Geçtiğimiz altı yılda yarışmada ödül alan fotoğraflar, Ankara'dan İzmir'e yurt içinde ve Viyana'dan Tokyo'ya yurt dışında birçok şehirde sergilendi. Kazanan fotoğrafların yer aldığı fotoğraf albümü bu alandaki kütüphanelerde kendine hatırı sayılır bir yer edindi.

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