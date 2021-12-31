Dolar
13.23
Euro
15.05
Altın
1,825.64
ETH/USDT
3,723.20
BTC/USDT
47,007.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Hamas yöneticilerinden 'İsmail Rıdvan' Mucize kurtuluş karesini seçti

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Safiye Karabacak   | 31.12.2021
Hamas yöneticilerinden 'İsmail Rıdvan' Mucize kurtuluş karesini seçti

Kudüs

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yılın Fotoğrafları 2021   

Haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş" fotoğrafına oy veren Rıdvan, "İsrail'in çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı işlediği suçların boyutunu yansıttığı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıda evleri sahiplerinin başına yıktığını gözler önüne serdiği için bu fotoğrafı seçtiğini" söyledi.


Mucize kurtuluş

Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların Dansı" karesini seçen Rıdvan, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflara oy verdi.


Engelli basketbolcunun sevinci

Bu fotoğrafın fiziksel, duyusal veya görsel engelliliğin irade, meydan okuma ve kararlılığa engel olamayacağını gösterdiğini vurgulayan Rıdvan, "Anadolu Ajansı'nın insanlığa hizmet ettiğini, gerçekleri ortaya çıkarmak için çalıştığını ve Siyonist işgalcilerin suçlarını ifşa ettiğini" belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 8 ay sonra 40 binin üzerine çıktı
Bakan Koca: Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı, bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti
2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı

Benzer haberler

Mustafa Demirci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mustafa Demirci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Eşref Ziya Terzi, tercihini 'İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam' fotoğrafından yana yaptı

İsrail polisinden Kudüs'teki 'işgal ve yerleşim karşıtı' protestolara müdahale

Hamas yöneticilerinden 'İsmail Rıdvan' Mucize kurtuluş karesini seçti

Hamas yöneticilerinden 'İsmail Rıdvan' Mucize kurtuluş karesini seçti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğiz
Katarlı ünlü ressam Meadıd, 'Yılın Fotoğrafları' arasından tercihini yaptı

Katarlı ünlü ressam Meadıd, 'Yılın Fotoğrafları' arasından tercihini yaptı