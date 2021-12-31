Hamas yöneticilerinden 'İsmail Rıdvan' Mucize kurtuluş karesini seçti
Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kudüs
Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
Haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş" fotoğrafına oy veren Rıdvan, "İsrail'in çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı işlediği suçların boyutunu yansıttığı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıda evleri sahiplerinin başına yıktığını gözler önüne serdiği için bu fotoğrafı seçtiğini" söyledi.
Mucize kurtuluş
Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların Dansı" karesini seçen Rıdvan, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflara oy verdi.
Engelli basketbolcunun sevinci
Bu fotoğrafın fiziksel, duyusal veya görsel engelliliğin irade, meydan okuma ve kararlılığa engel olamayacağını gösterdiğini vurgulayan Rıdvan, "Anadolu Ajansı'nın insanlığa hizmet ettiğini, gerçekleri ortaya çıkarmak için çalıştığını ve Siyonist işgalcilerin suçlarını ifşa ettiğini" belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.