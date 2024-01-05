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Kurumsal Haberler

Artvin Valisi Ünsal'ın tercihi "Ekside operasyon" oldu

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Yusuf Okur  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Artvin Valisi Ünsal'ın tercihi "Ekside operasyon" oldu Fotoğraf: Yusuf Okur / AA

Artvin

Ünsal, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" ve Murat Kula'nın "Filistin'e destek", "Çevre-Yaşam"da Oğuz Yeter'in "Boğazda Cumhuriyet kutlaması" ve İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarına oy veren Ünsal, "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" ve Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğraflarını seçti.

Ünsal, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt"ta da Mustafa Hassona'nın "Tarafsız" ile Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarına oy verdi.

Her fotoğraf karesini çok beğendiğini ve oy verirken zorlandığını ifade eden Ünsal, "Her biri birbirinden güzel, insanı etkileyici ve hikayesi olan fotoğraflar. Fotoğraflar, dahil oldukları konuları, olayları çok iyi yansıtmış. Anadolu Ajansı Türkiye'nin sesi olmaya devam ediyor. Emeği geçen yöneticisinden muhabirine herkesin eline sağlık." dedi.

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