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Kurumsal Haberler

'AA uluslararası alanda en önde olacak'

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Dünyanın gözünün, kulağının Antalya'da olduğu bir gün geçiriyoruz. AA olarak 13 dilde bu diplomasi forumunda olanları medya partneri olarak tüm dünyaya duyuruyoruz." dedi.

18.06.2021
'AA uluslararası alanda en önde olacak'

Antalya

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile uluslararasılaşma projesine start verdiklerini belirterek, "Dünyanın gözünün, kulağının Antalya'da olduğu bir gün geçiriyoruz. AA olarak 13 dilde bu diplomasi forumunda olanları medya partneri olarak tüm dünyaya duyuruyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Forumun açılışına katılan AA Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, forum kapsamında kurulan AA'nın standını ziyaret etti, bilgi aldı. Forumda görev yapan AA çalışanları ile fotoğraf çektiren Karagöz, yaptığı açıklamada, AA olarak ADF'nin medya partneri olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Diplomasiyle ilgilenen hemen hemen herkesin forumda olduğunu anlatan Karagöz, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki diplomatik misyonların tamamı burada temsil ediliyor. Aynı şekilde çok sayıda Dışişleri Bakanları ve Liderler Zirvesi de bir oturumun parçası. Dünyanın gözünün, kulağının Antalya'da olduğu bir gün geçiriyoruz. AA olarak, 13 dilde bu diplomasi forumunda olanları medya partneri olarak tüm dünyaya duyuruyoruz. Antalya diplomasinin merkezi oluyor. Daha önce biliyorsunuz G20 toplantısı da Antalya'da olmuştu. Öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda Antalya dünya diplomasisinin hemen hemen tüm konularının konuşulduğu, Antalya Diplomasi Forumuyla beraber daha da güçlenmiş bir şehir olarak karşımızda olacak."

"Forumda yayınlarımız çok ilgi gördü"

Başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Karagöz, AA olarak forumda olup biteni, konuşulanları dünyaya duyurmaya çalışacaklarını anlattı.

AA'nın sadece medya partneri olarak değil, aynı zamanda yönetim olarak da forumda olduklarını vurgulayan Karagöz, şöyle konuştu:

"Çünkü AA'nın uluslararasılaşma projesine start verdik. Uluslararası arenada sadece yurt dışında ofis açmakla değil, uluslararası networklar inşa ederek, uluslararasılaşma mümkün oluyor. Burada diplomatik misyonların tamamı var. Dışişleri Bakanları var. AA olarak, onlarla röportajlar yapıyoruz, güzel, iyi ilişkiler kuruyoruz. Hemen hemen dünyanın belli başlı ülkelerinin tamamında AA'nın muhabirleri, temsilcileri var. Bazı önemli ülkelerde çok güçlü bürolarımız var. Bunları daha da kuvvetlendireceğiz. Özellikle yeni dönemde AA, İngilizce yayınlarına, uluslararasılaşma projesine hız verecek. Uluslararası yayınlarımız diğer dillerde de devam edecek. Aynı şekilde bizim uluslararası arenaya hitap eden yayıncılık faaliyetimiz, yani kitap yayın faaliyetlerimiz de var. Bugün Antalya'daki forumda yayınlarımız çok ilgi gördü."

Sadece siyasi konularda değil, yaşama dair her türlü konuda AA'nın farklı dillerde yayınlarının olduğunu ifade eden Karagöz, "Aynı şekilde güçlenerek devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte AA'yı dünyanın en güçlü ajansları sıralamasında ilk üçte görmek istiyoruz. Bu ajanslar zaten bellidir, etkinlikleri bellidir. AA onların önünde olacak." diye konuştu.

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