AA’nın 104. kuruluş yıldönümü mesajları
Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlanıyor.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Mesajında, 104 yıldır milletin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Altun, "İletişim teknolojisi geliştikçe bilgi güvenliğinin azaldığı, buna mukabil doğru bilgiye duyulan ihtiyacın arttığı günümüz iletişim dünyasında Anadolu Ajansı güvenilir bilginin vazgeçilmez adresi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.
Altun, Milli Mücadele'den bugüne kadar birçok tarihi vazifeyi ifa eden Anadolu Ajansının, bugün 100 ülkede temsilciliği, 41 merkezdeki ofisi ve 1750'den fazla çalışanı ile dünyanın en geniş ve en etkin haber ağlarından birine sahip olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansının, 13 dilde yayınları, haberleri, fotoğrafları ve görselleriyle uluslararası medyanın hem haber kaynağı hem de güçlü bir alternatifi durumunda olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:
"Bölgemizdeki gelişmelerin Batılı haber kaynakları tarafından nasıl çarpıtıldığını, hangi yöntemlerle tersyüz edildiğini dikkate aldığımızda Anadolu Ajansının arz ettiği önem çok daha iyi anlaşılacaktır. Gazze başta olmak üzere bölgemizde cereyan eden hadiselerde uluslararası medyanın görmediği, görmek ve göstermek istemediği hakikatlerin uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulmasında da Anadolu Ajansı büyük hizmetlerde bulunmuştur."
İsrail'in savaş suçun teşkil eden saldırılarından ötürü uluslararası yargılamalarında Anadolu Ajansının topladığı veriler, görsel ve fotoğrafların güçlü bir kanıt olduğuna dikkati çeken Altun, Anadolu Ajansının "Kanıt, Tanık ve Sanık" kitaplarında topladığı bu delillerin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırımdan yargılanan İsrail aleyhine delil olarak kullanıldığına işaret etti.
Altun, şunları kaydetti:
"Bu anlamda Anadolu Ajansı ulusal, bölgesel ve küresel anlamda dezenformasyonla mücadelemizin önemi bir bileşeni ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı 'İletişimin Yüzyılı' yapma şiarımızın en önemli paydaşlarından biridir. Anadolu Ajansının bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de doğru, ilkeli ve hakkaniyetli yayın çizgisini sürdürerek güvenilir bilgi kaynağı olma vasfını sürdüreceğine inanıyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Anadolu Ajansının kurucularını minnetle yad ediyorum. Anadolu Ajansının fedakar ve cefakar kıymetli çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Tunç, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Anadolu Ajansı, milli hassasiyetlerimizi koruyarak tarafsız, etik ve hızlı ilkeleriyle habercilik yapan en önemli kurumlarımızdandır. Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelemizi Anadolu'ya ve tüm dünyaya anlatmak amacıyla kurulan, kuruluşundan günümüze kadar başarılı çalışmalara imza atan Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diliyorum."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
Yerlikaya, AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Ajansın Milli Mücadele'nin sesi olduğunu belirten Yerlikaya, bu sesin 104 yıldır tüm dünyada yankılandığını vurguladı.
Yerlikaya, "İstiklalimiz için savaş verirken halkımızı yalana ve kışkırtmalara karşı bilgilendiren Anadolu Ajansı, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürürken milletimizin huzuru için görev yapmaya devam ediyor. Anadolu Ajansının 104. yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizden bugüne kadar ülkemizin sesini kahramanca dünyaya duyuran, etkin, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla küresel alanda basın camiasında bir marka haline gelen Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Ersoy, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Türkiye'de güvenilir haberciliğin öncüsü olan Anadolu Ajansımız yüzyılı aşkın geçmişiyle dünya haberciliğinin de en önemli kaynaklarındandır. Ülkemizin dünyaya ulaşan sesi olarak görevini büyük bir özveriyle sürdüren Anadolu Ajansı geçmişten günümüze habercilik mesleğinin de adeta fabrikası olmuştur. Ajansımızın 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında büyük bir aşkla görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum."
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulahmit Gül
AK Parti Grup Başkanvekili Gül, yaptığı yazılı açıklamada, "İsmini kadim topraklarımızdan, ruhunu Milli Mücadele'den alan Anadolu Ajansı'nın 104'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Anadolu Ajansı, doğru ve gerçek habercilik anlayışı ile küresel markalarımızdan biri haline gelmiştir. Asırlık çınarımız, dünyanın dört bir yanında hakikatin yanında yer almıştır." ifadelerine yer verdi.
Gazze'deki, Kudüs'teki İsrail soykırımını fotoğraf kareleri ve haberleri ile insanlık vicdanına sunan gazetecilerin tarihi bir görev yürüttüğünü vurgulayan Gül, "Bu başarı hikayesinin mimarı olan Anadolu Ajansı çalışlarını ve yöneticilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir
Keşir, mesajında, Milli Mücadeleden günümüze doğru haberin kaynağı olan, küreselleşen dünyada güvenirliği ve hızıyla fark yaratan AA'nın, gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Bir dünya markası haline gelen AA'nın tüm yurttaki teşkilatlarının övgüyü hak eden çalışmalar yaptığını aktaran Keşir, kuruma emek verenlere teşekkür ederek, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ajansın kuruluşunda rol alanları rahmetle anıyorum. Nice başarılı yıllara." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.