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Kültür

Yönetmen ve yapımcı Osman Sınav vefat etti

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Aişe Hümeyra Akgün  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Yönetmen ve yapımcı Osman Sınav vefat etti

İstanbul

Uzun süredir kanser tedavisi gören Sınav, birçok ünlü ismin kariyerinde önemli rol oynadı.

Sınav'ın vefatına dair, Sinegraf Film'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sanat hayatı boyunca Türk televizyon tarihine yön veren, yönettiği diziler ve sinema filmleriyle büyük izler bırakan duayen yapımcımız ve yönetmenimiz Osman Sınav'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Osman Sınav hakkında

Sınav, 1956 yılında Burdur'da doğdu, 1975-1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı.

Kariyerine reklam sektöründe metin yazarlığı ve yönetmenlikle başlayan Sınav, 1984'te Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu, 1984-1987 yılları arasında 500'ü aşkın reklam filmi çekti.

Sınav, daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşıyarak 1987'de başladığı sinema yolculuğunda televizyon için "Bir Muharririn Ölümü", "Yalancı Şafak", "Atlıkarınca", "Hünkarın Bir Günü", "Küçük Dünya", "Aşka Kimse Yok", "Kapıları Açmak" ve "Yalancı" isimli filmleri çekti.

Sinema için de "Gerilla", "Deli Yürek Bumerang Cehennemi", "Pars Kiraz Operasyonu", "Uzun Hikaye" ve "Aşk Kırmızı" filmlerine imza attı.

Osman Sınav, 1991'de televizyonlar için dizi film çalışmalarına yoğunlaştı. Usta bir yönetmen olarak kendini kabul ettiren sanatçı, içerisinde "Süper Baba", "Deli Yürek", "Hayat Bağları", "Ekmek Teknesi", "Acı Hayat", "Kurtlar Vadisi", "Sakarya Fırat" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi çok sevilen 25 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu.

Sınav'ın dizileri sadece Türkiye'de değil, çok sayıda ülkede beğeniyle izlendi. Yönetmenler Derneği ile Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliğinin üyesi de olan Sınav, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak da görev yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk sinema ve televizyon dünyasının usta ismi, değerli yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kültür ve sanat hayatımıza kazandırdığı unutulmaz eserlerle hafızalarda iz bırakan Osman Sınav'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

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