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Kültür

Yönetmen Şerif Gören vefat etti

"Yol", "Köprü", "Katırcılar", "Derman" ve "Almanya Acı Vatan" gibi eserlerin aralarında bulunduğu birçok filme imza atan senarist ve yönetmen Şerif Gören, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Ömer Mirza Şeker  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Yönetmen Şerif Gören vefat etti

İstanbul

Evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan Gören, 22 Kasım'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edilmişti.

Türk sinemasını önemli ölçüde etkileyen toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağını oluşturan başlıca yönetmenlerden olan Gören'in vefat haberini, Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı X'ten yaptığı açıklamada, "Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) da "Sinemamızın çok değerli yönetmeni, Yol, Derman, Katırcılar, Almanya Acı Vatan, Sen Türkülerini Söyle, Polizei, Kurbağalar, Tomruk, Yılanların Öcü, Firar, Beyoğlu'nun Arka Yakası ve daha nice unutulmaz filme imza atan sevgili Şerif Gören'i kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." açıklamasını paylaştı.

Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç ise sosyal medya hesabından, "Bu dünyaya gelmek, gitmek içinmiş. Gelen duramıyor. Her şey ölümlü. Çok azı da yetenekleriyle, eserleriyle, yaptıklarıyla kalırlar. Sonsuza kadar anılacaklardan biridir Şerif Gören. Ne mutlu ona. Kendi de mütevaziydi, yolu da mütevaziydi. Filmleri büyüktü kimse inkar edemez." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Şerif Gören hakkında

"Yol" filmi ile "Cannes Film Festivali"nde "Altın Palmiye" ödülüne layık görülen Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu. 1956'da Türkiye'ye gelerek, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitimini tamamladı.

"Sen Türkülerini Söyle", "Endişe", "Deprem", "Amerikalı", "Gelincik", "On Kadın", "Nehir", "Tomruk", "Firar", "Herhangi Bir Kadın"ın da aralarında bulunduğu birçok filme imza attı ve ödül kazandı.

Son filmi "Ay Büyürken Uyuyamam"ı 2011 yılında çeken Gören'in senaryosunu da yazdığı bu film, kariyerinin son filmi oldu.

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