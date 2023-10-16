Dolar
27.88
Euro
29.45
Altın
1,918.94
ETH/USDT
1,577.20
BTC/USDT
28,198.00
BIST 100
7,934.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çocuk ve bebekler İsrail'in Gazze saldırılarında hedef oldu.
logo
Kültür

Yönetmen Derviş Zaim "Rüya" filminin hikayesini anlattı

Yönetmen Derviş Zaim, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Bir Filmin Hikayesi" başlıklı gösterim ve söyleşi programına konuk oldu.

Ahmet Esad Şani  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Yönetmen Derviş Zaim "Rüya" filminin hikayesini anlattı

İstanbul

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Zaim'in yönetmenliğini üstlendiği 2016 yapımı "Rüya" filmi gösterildi.

Gösterimin ardından sinema eleştirmeni Suat Köçer'in sorularını cevaplayan başarılı yönetmen, filmin Sancaktar Camisi'nin inşa süreciyle başladığını belirterek, senaryonun caminin yapımı sırasındaki gözlem ve araştırmalarla şekillendiğini söyledi.

Anadolu'nun hemen her bakımdan sanatı besleyen güçlü kültürel zenginliğe sahip olduğunu aktaran Zaim, filmlerinde bu zenginlikten yararlanmaya önem verdiğini kaydetti.

Derviş Zaim, hemen her filminde geleneksel Türk sanatlarından yararlandığını vurgulayarak, filmin temel konularından olan Ashab-ı Kehf kıssası ve İslam mimarisi üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Kent mimarisinin tabiatla ilişkisine de değinen Zaim, modern çağın şehir inşası ve mimaride tabiat-insan ilişkisini öncelikli tutması gerektiğinin altını çizdi.

Zaim'in söyleşiyi takip eden katılımcıların sorularını da cevapladığı program, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürü İrfan Çalışan'ın konuklara hediye takdimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu
Türkoğlu'ndaki 7 bin 327 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylandı
Sosyal medyada saat 21.00'de Gazzeli sivillere destek kampanyası başlıyor
İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam yürürlüğe girdi

Benzer haberler

Yönetmen Derviş Zaim "Rüya" filminin hikayesini anlattı

Yönetmen Derviş Zaim "Rüya" filminin hikayesini anlattı

Sinemaya çocuk yıldızlar kazandıran yönetmen: Memduh Ün

"Bir Tutam Karanfil", dede ile torunun hikayesini beyazperdeye taşıyor

Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi seyirciyle buluşacak

Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi seyirciyle buluşacak
"Türk Dünyası Sinema Zirvesi" Bakü'de yapıldı

"Türk Dünyası Sinema Zirvesi" Bakü'de yapıldı
"Zübeyde, Analar ve Oğullar" filminin galası yapıldı

"Zübeyde, Analar ve Oğullar" filminin galası yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet