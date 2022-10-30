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Kültür

Yeşilçam yıldızlarının büst ve resimleri Tekirdağ'da sergilenecek

Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin yaptığı büst ve resimlerden oluşan sergi, 1 Kasım'da açılacak.

Mesut Karaduman   | 30.10.2022
Yeşilçam yıldızlarının büst ve resimleri Tekirdağ'da sergilenecek

Tekirdağ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün açtığı kurslara katılan yaklaşık 30 kadın, aralarında Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Adile Naşit gibi ünlü isimlerin büst ve resimlerini yaptı.

Kursiyerlerin çalışmalarından oluşan sergi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde beğeniye sunulacak.

Resim öğretmeni Şule Akyol, AA muhabirine, sergide ziyaretçileri geçmişe götüreceklerini söyledi.

Yaklaşık 3 aydır süren kursta farklı meslek gruplarından kadınların başarılı çalışmalar ortaya çıkardığını anlatan Akyol, "Yeşilçam herkesin hayatına dokunduğu için, Yeşilçam oyuncularının resimlerini yapmak istedik. Herkes sevdiği oyuncunun resmini yaptı." dedi.

Kursiyerlerden Nilgün Gülbudak ise emekli olduktan sonra resim yapmaya merak salmaya başladığını ifade etti.

Halit Akçatepe'nin resmini yapmaya çalıştığını anlatan Gülbudak, "Portre çalışmak zormuş. Filmlerini izlerken mutlu olduğumuz oyuncuların resmini yapmak keyif verici." diye konuştu.

Kursiyer Sabire Hurma da Kemal Sunal'ın resmini yapmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Heykeltıraş Tufan Akyol, kursiyerlerin Yeşilçam oyuncularının büstlerini heyecanla yaptığını ifade etti.

Yeşilçam'ın, herkesin ortak konusu olduğunu aktaran Akyol, "Herkesin hayatında yer etmiş oyuncular üzerinde çalıştık. Amacımız Yeşilçam'ı unutturmamak ve herkese hatırlatmak. O oyuncularla büyüyen kişileri eskiye götürerek, aynı duyguları yaşatmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Zeynep Parin, Levent Kırca'nın büstünü yaptığını, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Nihan Altaş ise çamura enerjisini katarak ortaya güzel eserler çıkardığını dile getirdi.



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