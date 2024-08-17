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Kültür

Yeşilçam oyuncusu Tuncay Akça hayatını kaybetti

"Hababam Sınıfı" serisinde oynadığı "Bacaksız" rolü ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Tuncay Akça, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Ümit Aksoy  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Yeşilçam oyuncusu Tuncay Akça hayatını kaybetti

İstanbul

Akça'nın vefatına ilişkin AA muhabirine konuşan Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Türk sinemasının önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "Çok üzgünüz. Yaşı 60 olmasına rağmen çocuk ruhlu birisiydi. Neşesini hiç kaybetmedi. Hayatı boyunca hep kendinden çok başkalarını düşündü, öyle yaşadı. Sanatı, sinemayı çok seven birisiydi. Çok kıymetli bir ismi erken yaşta kaybettik." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazının müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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