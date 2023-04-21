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Kültür

Yeniden ibadete açılan Sultanahmet Camii FPV dronla görüntülendi

Restorasyonunun tamamlanmasının ardından bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Sultanahmet Camii, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile görüntülendi.

Elif Küçük  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Yeniden ibadete açılan Sultanahmet Camii FPV dronla görüntülendi

İstanbul

Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden, kente mührünü vuran Sultanahmet Camii, Mimar Sinan'ın talebesi Sedefkar Mehmed Ağa'ya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. padişahı Sultan 1. Ahmed Han tarafından inşa ettirildi.

İstanbul'un 7 tepesinden 2'ncisi üzerinde 1609'da yapımına başlanan ve inşaatı 7 yıl 5 ay 6 günde tamamlanan cami, 9 Haziran 1617'de ibadete açıldı.

"Klasik dönemin son büyük camisi" olarak nitelendirilen Sultanahmet Camii'nin külliyesi, medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkanlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalar içerecek şekilde inşa edilirken bazı yapıların bugüne ulaşamadığı biliniyor.

Sultanahmet Camii, 1985'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

Görüntüler, 406 yıldır kentin kalbinde bir mühür gibi duran caminin görkemini yansıtıyor

Bugüne kadar 5 kez restorasyon gören Sultanahmet Camii'nde, 6 Temmuz 2017'de ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce 6'ncı restorasyonu başlatılan "Sultanahmet Camii Koruma ve Restorasyon Çalışmaları" projesi tamamlandı.

Cami, bugün, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen cuma namazı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açılacak.

AA ekipleri, cemaatiyle yeniden buluşacak Sultanahmet Camii ve külliyesini FPV dronla görüntüledi.

Sultanahmet Camii önünden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru Sultanahmet Meydanı'nda süzülen dron, İstanbul manzarasının ve Tarihi Yarımada'nın yer aldığı bir görüntüyle başlıyor.

Ardından Sultanahmet Camii'nin kubbeleri ve minareleri ile avlusunun kaydedildiği görüntüler, 406 yıldır kentin kalbinde adeta bir mühür gibi duran caminin görkemini ortaya koyuyor.

FPV dronun, kapısından girip caminin iç bölümlerinde süzüldüğü görüntüler, süslemelerinde kullanılan mavi zeminli, klasik Türk-İslam sanatındaki rumi, hatai, penç, bulut ve yaprak motiflerinin yer aldığı çiniler ile caminin ihtişamını gösteriyor.

Cami, mavinin hakim olduğu kalem işleri ve vitrayların verdiği aydınlık dolayısıyla da Batılılar tarafından "Blue Mosque" olarak adlandırılıyor.

TCG Anadolu da görüntülerde yer alıyor

Görüntülerde, Sarayburnu Limanı'nda demirleyen ve vatandaşların ziyaretine açılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da yer alıyor.

İstanbul'un Tarihi Yarımada'sını ihtişamıyla süsleyen Sultanahmet Camii ile Ayasofya-i Kebir Camii'nin birlikte yer aldığı görüntüler, kentin tarihi dokusunu da yansıtıyor.

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