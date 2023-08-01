Viking yelkenlisi Boğaz'a demir attı
Norveç'teki arkeolojik kazılarda bulunan, 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen "Klastadship" isimli Viking yelkenlisinin bire bir replikası "Saga Farmann", İstanbul Boğazı'ndan geçti.
İstanbul
Vikinglerin denizcilik tarihine ışık tutmak ve bu kültürü tanıtmak için kaptan Lars Bill yönetiminde tura çıkan yelkenli gemi öğle saatlerinde Rumeli Feneri'nden Boğaz'a giriş yaptı.
Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA
İstanbul Boğazı boyunca yelkenlerini açarak hareket eden gemi görenlerin ilgisini çekti.
Geminin Kalamış'taki Setur Marina'ya demir atacağı, önümüzdeki günlerde Rahmi M. Koç Müzesi rıhtımına bağlanıp ziyarete açılacağı öğrenildi.
Fotoğraf: Lokman Akkaya/AA
Norveç'teki 4. Viking gemisi
1893 yılındaki kazılarda keşfedildikten sonra 1970'de tamamı ortaya çıkarılan "Klastadship", Norveç'teki 4. Viking gemisi olarak biliniyor. "Oseberg", "Gokstad" ve "Tune" ise diğer Viking gemileri olarak bu kültürde önemli bir yere sahip.
Dizaynı ve gemi yapım tekniklerindeki özellikleriyle dünya denizcilik tarihinde önemli konuma sahip olan Klastadship'in replikası "Saga Farmann" da Viking denizcilik kültürünü ve yelkenlilerini tanıtmak için Karadeniz, Akdeniz, Manş Denizi ve Norveç Denizi'nde faaliyetler yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.