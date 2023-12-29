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Kültür

Van Gölü'ndeki kale kalıntısı su altından görüntülendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'ne dalış yapan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki dalgıçlar, gölün derinliklerindeki kale kalıntısını kayıt altına aldı.

Orhan Sağlam  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Van Gölü'ndeki kale kalıntısı su altından görüntülendi

Van

Van Gölü'nün derinliklerinde yürütülen araştırmalar sırasında 2017'de su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki ekip tarafından Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kıyısında tespit edilen kale kalıntısı, su altından görüntülendi.

Van Gölü'nde araştırmalar yürüten Ceylan ve dalgıçlar Murat Kulakaç, Mehtap Akbaş Çiftci, Serkan Ök, 2017'de Adilcevaz'da tespit edilen tarihi yapının turizme kazandırılması amacıyla dalış yaptı.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığının desteğiyle gerçekleştirilen dalışta, kalenin bugüne ulaşan surları, burçları ve üzerinde işlemelerin olduğu taşlar kayıt altına alındı.

Ceylan, AA muhabirine, yürütülen çalışmaların bölgenin turizmine ve ekonomisine katkı sağladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Daha önce Adilcevaz kıyısında kalenin bir bölümünü bulmuştuk. 2017'de kalenin diğer tarafını da ekip olarak görüntülemiştik. Kesme taşlardan yapılmış, çevresinde tarihi eserler bulunuyor. Arkeolojik olarak çok yüksek değerde bir yer. Urartulara ait olduğunu değerlendiriyoruz. Buranın dalış turizmine kazandırılması bölge açısından çok önemli."

Buluntuların korunması gereken çok önemli su altı kültürel varlık olduğunu vurgulayan Ceylan, "Bozulmadan duran bir yapı. Bugüne bu şekliyle ulaşması çok önemli." dedi.


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