Unutulmaz eserlerin usta bestecisi: Ziya Taşkent
Türk sanat müziği sanatçısı ve bestekar Ziya Taşkent'in vefatının üzerinden 23 sene geçti.
İstanbul
Ailesiyle 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde vefat eden sanatçı, ardında "Rüzgar Susmuş Ses Vermiyor Nedendir", "Gücüme Gidiyor", "Ne Gelen Ne Soran Var, Acı Geçti Günlerim" gibi besteler ve unutulmaz eserler bıraktı.
Adapazarı'nda 1932'de dünyaya gelen Taşkent, Pendik Ortaokulu, Kabataş Erkek Lisesi ve Ankara Gazi Lisesinde eğitim gördü.
Ankara Radyosu'nda koro yönetmenliği yaptı
Usta sanatçı, 1953'te TRT Radyo'da açılan sınavı geçti ve TRT Radyo sanatçısı oldu. Sahne çalışmalarına 1967'de başlayan sanatçı, 1973'ten itibaren Ankara Radyosu'nda koro yönetmenliği yaptı, koro şefliği yaptığı dönemde Muazzez Abacı, Seçil Heper ve Nesrin Sipahi gibi isimlerle konserler verdi.
Taşkent, Ankara Radyosu'nda başlayan sanat yaşamını, 45 yıl TRT çatısı altında, radyo ve televizyonlarda solist, hoca, besteci ve şef olarak devam ettirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı verilen Taşkent, birçok kez "Yılın Sanatçısı" ödülü aldı ve 50'den fazla eseri radyo repertuvarına girdi.
17 Ağustos depreminde vefat etti
Ziya Taşkent, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremde, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, eşi Ulviye Taşkent, kızı Rengin Dalmanoğlu, torunları Ece ve Efe Dalmanoğlu ile hayatını kaybetti.
Sanatçının cenazesi Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TRT, 2000'de sanatçının eserlerinden oluşan CD ile kaset hazırladı. Eserin geliri, Taşkent'in yasal mirasçısı ve damadı Zafer Dalmanoğlu tarafından TRT Çocuk ve Gençlik Vakfına bağışlandı.
Kariyeri boyunca sadece beste yapan ve sevilen eserleri sesiyle yorumlayan sanatçının sözlerini yazdığı tek eseri, hicaz makamındaki "Ne Gelen Ne Soran Var" adlı şarkı oldu.
Taşkent, sanat hayatı boyunca "Anılardan köşe bucak kaçmakla kurtulurum sanma sakın maziden", "Arayanım soranım hiç kalmamış", "Gurbet elde hatıralar tesellim", "Gurbette olduğum günlerden beri", "Ne gelen ne soran var acı geçti günlerim", "Yüreğimde gizli volkan kaynıyor", "Yağmur ol yağ başıma gözyaşım görünmesin", "Hani ben giderken mahzun kalacak acıklı bir şarkı tutturacaktın", "İzinde dolaşır bulamam seni", "Rüzgardın seninle yarışamadım", "Gün gelir seninle karşılaşırsak sessizce bir selam verip geçiver", "İlk aşkı unutmak çok kolay deme", "Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım", "Rüzgar susmuş ses vermiyor nedendir", "Yıllardır içimde sakladım seni", "Bir gün sevdiğimi anlayacaksın", "Gönül bülbülüme dargınsa güller", "Yollar uzak yollar geçit vermiyor", "Dün akşam elime bir resmin geçti", "Bir gün bu ayrılık biter diyordun", "Bir sır gibi sakladım senelerce sevgimi", "Sıcaktan çatlayan topraklar yine yağmuru hasretle bekliyor dostum" ve "Tükendi umutlarım kalmadı bir tek seven" gibi pek çok eser besteledi.