Ünlü isimler Turkcell Vadi'de hayranlarıyla buluşacak
Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul iş birliğinde hayata geçirilen Turkcell Vadi konserlerinde, ünlü isimler konser verecek.
İstanbul
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran'da Simge ile başlayacak konser serisinde, Cem Adrian, Melike Şahin, Sefo, Sena Şener, Sertab Erener, Pentagram, Evgeny Grinko ve Madrigal müzikseverlerle buluşacak.
Sarıyer'de Vadistanbul AVM'de gerçekleşecek konserler ekim ayına kadar devam edecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.