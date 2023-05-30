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Kültür

Ünlü isimler Turkcell Vadi'de hayranlarıyla buluşacak

Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul iş birliğinde hayata geçirilen Turkcell Vadi konserlerinde, ünlü isimler konser verecek.

Fatih Türkyılmaz  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Ünlü isimler Turkcell Vadi'de hayranlarıyla buluşacak

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran'da Simge ile başlayacak konser serisinde, Cem Adrian, Melike Şahin, Sefo, Sena Şener, Sertab Erener, Pentagram, Evgeny Grinko ve Madrigal müzikseverlerle buluşacak.​​​​​​​

Sarıyer'de Vadistanbul AVM'de gerçekleşecek konserler ekim ayına kadar devam edecek.


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